Dopo lo “Stabat Mater” di Pasqua tornano i concerti in streaming dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Dopo la solenne esecuzione dello “Stabat Mater” in occasione della Santa Pasqua, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone, per domani sabato 10 aprile 2021, alle ore 21, in “Premiere” streaming sul suo canale Youtube un nuovo appuntamento con la sua musica. Per questo concerto i fiati dell’Orchestra eseguiranno, dalla sala di Villa Ormond, un programma con composizioni di Cherubini, Hummel e Mozart, diretti dal Maestro Savino Acquaviva.

... » Leggi tutto