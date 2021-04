Il volo del gheppio sul porto di Bordighera

Bordighera. Avete mai visto un gheppio in volo? Si tratta di un uccello piuttosto comune, un rapace per l’esattezza (il cui nome scientifico è Falco tinnunculus), che si incontra a qualsiasi quota anche se il suo habitat principale è il bosco. Non è comunque raro trovarlo in città. In ogni caso, però, vederlo in azione è affascinante. Il gheppio del filmato è un maschio adulto, sorpreso a sorvolare il porto di Bordighera. Nonostante il vento, il volatile è riuscito a restare fermo immobile per diversi secondi, prima di lanciarsi in picchiata, forse alla ricerca di una preda che stava scrutando dall’alto.

