La Power Stage di Bajardo accende il semaforo verde del 68° Rallye Sanremo

Sanremo. Alle 17.00 in punto di questo pomeriggio, sabato 10 aprile, il 68° Rallye Sanremo è diventato realtà. Dopo la partenza dalla Vecchia Stazione delle ore 16.15 e il trasferimento di 35,4 km, è infatti scattato in prova speciale il primo concorrente della gara valevole per il Campionato Italiano Rally-Sparco con l’equipaggio della Suzuki Swift Scalzotto-Conci. Dopo quattro vetture che hanno fatto da “apripista” è toccato ai protagonisti del CIR-Sparco scatenare i cavalli per ottener i punti della Power Stage di Bajardo coperta capillarmente dalle 11 telecamere e dal drone che seguiva in volo le vetture. Con il passare dei momenti il cielo nuvoloso ha iniziato a lasciar cadere la pioggia, diventata più intensa dopo una quindicina di equipaggi.

... » Leggi tutto