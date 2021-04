Sanremo, addio Giovanni Battista Conrieri. Medico, giornalista, poeta e scrittore

Sanremo. E’ mancato ultraottantenne Giovanni Battista Conrieri, medico, giornalista, poeta e scrittore. Molto legato alla sua terra, la Liguria, così lo ricorda la figlia Stefania «Quei pezzi di vita trascorsa insieme si sono all’improvviso messi in fila, uno dietro l’altro come le pagine di un libro. In questi giorni i ricordi rimbombavano così forti e vividi che sembrava fosse successo tutto ieri. Quella volta in cui da bambina mi avevi portata a vedere Flash Gordon al cinema Ariston, la gita sulle Dolomiti in cui ti eri slogato la caviglia e ti eri appoggiato a me, per tutta la discesa, come un bastone, le avventure a Collodi dove mi portavi ogni anno perché coltivare la fantasia è la qualità dei giusti come dicevi sempre, le scorpacciate di giuggiole nella campagna delle Ville. E poi le chiacchiere nella piazzetta dei Dolori della Pigna in cui ci mettevamo con il naso all’insù a guardare i soffitti affrescati della casa in cui eri nato, mentre tu mescolando fantasia e realtà, facevi volare nell’aria, come coriandoli, i tuoi ricordi di bambino. Sembrava di vederlo davvero il vecchio Baccì mentre con i suoi stracci vecchi risaliva per i carruggi trascinando stancamente il suo mulo maleodorante e il peso della sua sfortunata esistenza. E sembrava di scorgerla veramente la tua tata Chiarina, debole di cuore e sempre più raggrinzita nella sue vesti spelacchiate, che ti chiamava a perdifiato dalla grande finestra sulla piazzetta, con una mano sul petto: “Cicci, torna a casa che è tardi! Cicci dove ti sei, mi farai morire di crepacuore così?”».

