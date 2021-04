Ventimiglia, cade dal muro di cinta della ferrovia e finisce in corso Genova: ferito migrante

Ventimiglia. E’ rimasto a terra, sull’asfalto, dopo un volo di circa tre metri: un giovane migrante è rimasto ferito cadendo dal muro di cinta della ferrovia e finendo sull’asfalto in corso Genova. Solo per un miracolo al momento della caduta non transitavano né auto né moto. Lo straniero ha comunque riportato diversi traumi e sospette fratture, anche se le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi.

... » Leggi tutto