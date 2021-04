Covid, Toti «Incidenza continua a scendere. Programmare ripartenza»

Genova. «In Liguria questa settimana abbiamo somministrato quasi 65 mila vaccini, superando la soglia di 54.700 che ci ha assegnato il Commissario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo. Grazie agli hub in tutto il territorio che somministrano anche di notte, alla collaborazione tra sanità pubblica e privata e al prezioso aiuto delle farmacie, la Liguria è la regione che più ha saputo accelerare. E i risultati si vedono anche nei dati: l’incidenza continua a scendere, anche nelle province del ponente ligure, che grazie alle misure che avevamo preso da lunedì tornerà in zona arancione come il resto della Liguria. Continuiamo a vaccinare a pieno ritmo per tornare a programmare il futuro e la ripartenza del Paese». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sull’emergenza Covid in Liguria.

