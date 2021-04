Dopo le tre speciali sul bagnato al 68° Rallye Sanremo in testa ci sono Andolfi e Savoia su Škoda Fabia

Sanremo. Partiti da Sanremo alle prime luci dell’alba e sotto la pioggia, i protagonisti del 68° Rallye Sanremo, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally-Sparco, e quelli del Sanremo WRC hanno affrontato le prime tre speciali del programma di giornata, corse in condizioni di bagnato. Ad avere la meglio al dopo il trittico “San Bartolomeo”, “Colle d’Oggia” e “Vignai”, sono Fabio Andolfi e Stefano Savoia che, sulla loro Škoda Fabia, una delle 44 R5 al via della competizione”, entrano in assistenza davanti a tutti con il tempo di 23’31.5 e la firma sulla prima speciale. A quattro decimi dall’equipaggio di testa, seconda posizione per Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Hyundai I20 Ng R5. Terza piazza per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, su Škoda Fabia R5, a 1″1 dai leader di classifica. Nella gara “mondiale” su Hyundai i20 Coupe WRC, Ott Tänak precede Thierry Neuville di un secondo e sette decimi.

