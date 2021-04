Sanremo torna sull’App Junker che istruisce il cittadino alla corretta raccolta differenziata

Sanremo. Il Comune tornerà ad essere presente sull’App Junker, nota applicazione per smartphone e tablet che fornisce al cittadino indicazioni utili alla corretta raccolta differenziata. Il servizio era stato attivato per la prima volta un paio di anni fa e adesso sarà rinnovato e potenziato. L’assessore all’Ambiente Lucia Artusi ha accolto la proposta presentata dai gestori di Junker che non solo si sono impegnati a riportare Sanremo tra le città coperte dai servizi forniti dall’App, ma si occuperanno anche di diffondere e promuovere l’uso di questo strumento tra la cittadinanza con una campagna di comunicazione ad hoc. Il costo per Amaie Energia che sottoscriverà l’abbonamento per conto del Comune è nell’ordine di 6000 euro.

