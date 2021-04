Il cantautore ventimigliese Dany Loga selezionato per un masterclass con il direttore artistico di Radio Italia Antonio Vandoni

Ventimiglia. Il cantautore ventimigliese Gerardo Logambino, in arte Dany Loga, è stato selezionato per prendere parte ad un importante masterclass con il direttore artistico musicale di Radio Italia Antonio Vandoni, inserito all’interno del contest “Promuovi la tua musica” che ha lo scopo di sostenere e far conoscere la musica emergente di tutto il Paese e non solo.

