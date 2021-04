Imperia. Domani, in occasione dell’Assemblea nazionale in piazza della Fipe, la Federazione dei Pubblici Esercizi, a Roma, anche nelle maggiori piazze italiane e nei capoluoghi di regione si terranno analoghe iniziative. Per la Liguria, l’appuntamento è in piazza della Vittoria a Genova, a partire dalle 11,30.

... » Leggi tutto