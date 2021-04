Triora primo Comune ligure del circuito “Villaggi degli Alpinisti”

Triora. Il borgo delle streghe è il primo Comune ligure a far parte del circuito dei Villaggi degli Alpinisti. Triora, infatti, è tra le sei località le new entry del 2021. Oltre al borgo della valle Argentina, l’Österreichischer Alpenverein (associazione alpinistica austriaca) ha nominato Göriach in Lungau (nel Salisburghese) e Steinberg am Rofan (nel Tirolo), mentre il Club Alpino Italiano, ha nominato Balme, in provincia di Torino. In ultimo, il Club Alpino Svizzero ha nominato Sankt Antönien e le frazioni di Lavin, Guarda e Ardez (nel Cantone dei Grigioni).

