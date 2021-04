Calcio, Mixed Zone: la puntata del 12 aprile

Tra sabato 10 aprile e lunedì 12 aprile si è giocata la trentesima giornata del campionato di Serie A. Lo Spezia ha prevalso per 3-2 sul Crotone, il Genoa è stato battuto 3-1 dalla Juventus e la Sampdoria è stata sconfitta per 0-2 dal Napoli.

Domenica 11 aprile ha preso il via il campionato di Eccellenza. Il Campomorone Sant’Olcese ha avuto la meglio sull’Albenga per 3-2, il Finale ha prevalso per 3-0 sul Varazze Don Bosco, la Sestrese ha pareggiato 2-2 con la Fezzanese.

... » Leggi tutto