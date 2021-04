Caso Kimberly, la petizione on line contro le molestie sessuali supera le 10mila firme

Genova. In 7 giorni, ha superato le 10mila firme la petizione lanciata da Benedetta Castellaro su Change.org per dire basta agli episodi di molestie e al catcalling in città. L’appello, rivolto al Governatore della Liguria Giovanni Toti e al Sindaco di Genova Marco Bucci, chiede alle Istituzioni di investire in “educazione, prevenzione, informazione e formazione” per arginare il fenomeno; la campagna è stata lanciata a seguito di un episodio di molestie che ha visto protagonista un’amica della Castellaro.

