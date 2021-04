Covid, rivoluzione del piano vaccinale: prenotazioni centralizzate, medici negli hub e nelle farmacie

Liguria. Medici di base impiegati come vaccinatori per tutta la popolazione negli hub e nelle farmacie, prenotazioni gestite interamente dal sistema della Regione, potenziamento del personale nei distretti delle Asl che diventeranno aperti a tutte le fasce d’età: sono i principali punti del nuovo accordo ligure con la Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale, che sarà firmato nelle prossime ore, come annunciato in serata dal presidente Giovanni Toti.

... » Leggi tutto