Crisi agenti marittimi, Pastorino (LeU): “Al ministro chiedo maggiori tutele del brokeraggio italiano in Ue”

Genova. “Le aziende di brokeraggio impegnate nell’attività di noleggio e compravendita delle navi sono a rischio collasso: per questo chiedo al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti quali misure intenda adottare per tutelare agenti e mediatori marittimi italiani a livello nazionale ed europeo”, dichiara Luca Pastorino, deputato ligure di LeU e segretario di presidenza alla Camera, che quest’oggi, martedì 13 aprile, rivolgerà il suo quesito al ministro stesso nel corso del question time in commissione attività produttive alla Camera.

