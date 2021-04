Protesta ristoratori: chi torna a casa deluso, chi blocca l’autostrada e chi rimane a presidiare

Liguria. Resterà a Roma trascorrendo la notte in macchina una parte della delegazione ligure dei ristoratori che sono scesi oggi nella Capitale per manifestare pacificamente e chiedere di poter aprire regolarmente i propri locali in sicurezza. Per alcuni questa giornata è stata una delusione, per altri si è trasformata in una ostinata volontà di arrivare comunque in fondo. Qualcuno tra i manifestanti giunti da tutta Italia, ha abbandonato il presidio del Circo Massimo, è stato bloccato dalle forze dell’ordine, e non ha potuto raggiungere Montecitorio.

... » Leggi tutto