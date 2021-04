Regione Liguria taglia la convenzione per lo studio sulle mafie, Centi: “Si risparmi su spese inutili”

Genova. “La stessa attenzione per i soldi e le spese, che tra l’altro condivido, con la quale la Giunta regionale giustifica oggi il mancato rinnovo delle convezione tra università di Genova e Regione Liguria per lo Studio delle mafie avrei voluto che fosse stata applicata anche in relazione agli sprechi che costantemente vengono fatti in Regione: dalla moltiplicazione degli staff, ai soldi investiti nella dimissioni di consiglieri che diventano assessori, alle altre voci di spesa del bilancio“, così il presidente della Commissione antimafia Roberto Centi, Lista Sansa.

