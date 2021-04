Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova punta sulla formazione on line Nuovi indirizzi e prossimi incontri

Genova. A partire dal gennaio 2021, in pieno accordo con l’Associazione & Formazione, l’attività formativa è passata in capo al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova, che assicurerà ai propri Iscritti l’erogazione di tutti gli eventi in modalità webinar e in presenza.

L’Associazione & Formazione continuerà l’attività di formazione in streaming on demand, attraverso GeoWeb, e in modalità FAD-Q.

