Primarie o voto tra gli iscritti: Pd verso il congresso. Scatta il totonomi per il dopo Farello

Liguria. Doppio appuntamento questo venerdì 16 aprile per il Pd ligure. La presidente dell’assemblea regionale Cristina Lodi ha infatti convocato alle 17e30 l’assemblea per alcune modifiche allo statuto necessarie per avviare la complessa partita del congresso. Che inizierà a entrare nel vivo qualche ora dopo, alle 21, con la direzione regionale chiamata a nominare la commissione congressuale.

... » Leggi tutto