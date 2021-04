Amiu, focolaio Covid al sito della Volpara: almeno 12 lavoratori contagiati

Genova. Un focolaio di coronavirus è scoppiato nel sito di Amiu della Volpara in Valbisagno. A denunciarlo in sindacato Usb: “Dovrebbe trattarsi di 14 persone di cui alcuni ricoverati – spiega il delegato Paolo Petrosino – e il primo caso risale alle settimana scorsa. Da mesi chiediamo maggior attenzione da parte dell’azienda all’igienizzazione dei locali, in particolare delle docce e degli spogliatoi e alle entrate scaglionate”.

