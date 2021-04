A Finale Ligure l’amministrazione comunale ha presentato una mozione con la richiesta di concedere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente arrestato il 7 febbraio del 2020 in Egitto: una proposta presentata in Consiglio comunale che arriva dopo che il Senato ha dato via libera alla cittadinanza italiana.

