Genova. Niente app, niente guardiani, niente conteggi per andare in spiaggia, solo un presidio di sicurezza per evitare assembramenti e garantire le distanze minime. È il modello che spera di poter applicare il Comune di Genova in vista dell’estate, mentre il Governo e gli enti locali stanno ragionando sui protocolli che regoleranno la graduale riapertura di tutte le attività a partire da maggio.

