Covid, aumentano le farmacie per le vaccinazioni: ecco dove prenotarsi

Savona. Ufficializzato l’elenco delle nuove farmacie del savonese, in cui dal 26 aprile sarà possibile vaccinarsi. Come annunciato ieri da Ivg, in totale saranno 16 quelle che fungeranno da punti vaccinali territoriali dedicati al target 70-79 anni: 6 sono già attivi dal 30 marzo e alla fine del mese se ne aggiungeranno altri 10. Sarà incrementato anche il numero delle dosi settimanali a disposizione: non saranno più 340, ma saliranno a 1.000.

