Crociere, dal 1 maggio a Genova torna Msc Seaside e da luglio salperà la nuova ammiraglia

Genova. MSC Crociere ha annunciato oggi i nuovi e aggiornati itinerari nel Mediterraneo e in tutta Europa per la prossima estate, offrendo agli ospiti un’ampia varietà di possibilità per le prossime vacanze e tra le novità c’è il ritorno, dal 1 maggio, di Msc Seaside che salperà da Genova facendo scalo nei porti di Siracusa e Taranto (per la prima volta), oltre a Civitavecchia e La Valletta a Malta. L’itinerario della nave sarà poi arricchito con scali nel porto francese di Marsiglia non appena sarà confermata la sua disponibilità.

