Musei di Genova, on line il nuovo sito internet: lancio della card visite da 24 ore

Genova. Mostrare a tutto il mondo lo straordinario patrimonio culturale e artistico custodito nei musei di Genova attraverso una ricca offerta virtuale di fotografie, approfondimenti e schede informative in italiano e in inglese, e sfruttare le opportunità legate alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie per consentire di visitare tutti i monumenti, compresi gli spazi solitamente non accessibili.

... » Leggi tutto