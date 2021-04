Riva Ligure piange Sergio Cilli detto “Faretto

Riva Ligure. E’ lutto per la scomparsa di Sergio Cilli detto “Faretto”. Aveva solo 60 anni ed è morto per un malore all’ospedale di Sanremo. Conosciuto e stimato nella cittadina rivierasca e non solo, di lavoro faceva il floricoltore.

Lascia la moglie Pasqualina, la figlia Sara, la mamma Gina, il fratello Enzo, la cognata Cristina, tanti tra nipoti e parenti. La cerimonia funebre si terrà venerdì 16 aprile partendo dall’oratorio alle 15.30, in processione fino alla chiesa parrocchiale di San Maurizio.

