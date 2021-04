Scippano un’anziana nel portone: denunciati due ragazzini

Rapallo. E’ stata scippata nel portone di casa domenica mattina rientrando da messa. La donna ha raccontato che dopo essere entrata nell’atrio del suo condominio e mentre saliva i primi gradini ha sentito bussare sul vetro del portone. Tornata indietro per capire cosa volesse il ragazzo ha capito che le stava chiedendo di aprirgli. Per rendere più credibile la richiesta il giovane le ha spiegato di abitare lì e che, pur avendo suonato il citofono, la madre non gli aveva aperto, probabilmente perché non aveva sentito.

