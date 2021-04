Vaccino, i medici di famiglia: “A Genova è il caos, rispettare gli accordi o ci tiriamo indietro”

Genova. “Asl 3 non ha rispettato gli accordi per vari aspetti e temiamo che disattenderebbe anche il nuovo. Accettiamo il sistema ‘prenota vaccini’ e ci impegniamo a coprire i turni nei distretti per cui il medico di turno vaccinerà i pazienti di tutti, pronti ovviamente a ritirarci indietro nel caso qualcosa non per nostra volontà, ma per mancata collaborazione di Asl 3 dovesse andare storto”.

... » Leggi tutto