Chiusura caselli a Spotorno e Finale: rischio viabilità sulle strade provinciale

Finale Ligure/Spotorno. Si è svolta una riunione in Prefettura per l’analisi del programma cantieri sulle rete stradale e autostradale del territorio provinciale. All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato Provincia di Savona, i Sindaci del Comune di Finale Ligure e Spotorno, ANAS e Autostrada dei Fiori S.p.A.

Il piano dei cantieri in programma dalla prossima settimana presentato da ANAS e Autostrada dei Fiori ha rilevato una importante situazione di criticità. In particolare la chiusura dei caselli autostradali nella tratta tra Spotorno e Finale Ligure in programma dal 19 aprile (per dieci giorni – in orario notturno) porterà un aumento sostanziale del traffico pesante sulle strade di competenza Provinciale.

... » Leggi tutto