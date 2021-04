Serie C, Albisola Pallavolo schiacciasassi ma coach Valle guarda avanti: “C’è ancora da migliorare in vista della seconda fase”

Ventuno set vinti e soltanto due persi. Basterebbero questi due numeri per descrivere l’impatto con il campionato di Serie C delle ragazze di coach Valle e del vice Lavagna. Tuttavia, anche la collocazione dei due parziali che le biancoazzurre non si sono aggiudicate dice molto del processo di crescita della squadra. Le uniche due vittorie per 3 a 1 sono arrivate in occasione delle prime due partite, contro Albenga e Finale, squadre che poi sono state battute al ritorno in appena tre set.

