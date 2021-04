Terzo Valico, terminata anche la galleria Serravalle: l’opera è realizzata al 50%

Genova. Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma si sono completate oggi le attività di scavo della galleria Serravalle del Terzo Valico, che in questo modo è giunto al 50% della sua realizzazione. La caduta dell’ultimo ‘pezzo di roccia’ consente di realizzare un tracciato di linea ferroviaria di circa 22 chilometri senza interruzioni. Confermato il 2024 come anno di entrata in funzione a regime dell’opera.

... » Leggi tutto