Bogliasco, bottino pieno con l’Arenzano: vittoria e primato

Bogliasco festeggia. Anche se le bottiglie con le bollicine restano per il momento ancora nel frigo. Come è giusto che sia. L’obiettivo conquistato questo pomeriggio alla Zanelli di Savona dai ragazzi allenati da Daniele Magalotti, per quanto provvisorio, è comunque importante e significativo. Vincendo 11-7 in casa dell’Arenzano, nel recupero della gara valida per il quinto turno di campionato non disputata un mese fa, i biancazzurri si sono infatti portati in vetta solitaria al girone Nord-Ovest di Serie A2, scavalcando di due punti il Camogli.

