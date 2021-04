Bogliasco. Primo pareggio stagionale per il Bogliasco in rosa che nella penultima trasferta dell’anno trova la sua prima divisione della posta non senza rammarico. Alla Passetto di Ancona le ragazze allenate da Sinatra impattano 7 a 7 con la Vela Nuoto al termine di una gara che per larghi tratti è sembrata ricalcare la falsariga della sfida d’andata.

... » Leggi tutto