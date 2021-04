Coronavirus, dati positivi in Liguria. Toti: «Per la prima volta incidenza provincia di Imperia sotto i 200»

Genova. «Anche oggi abbiamo dati tutti positivi per la nostra regione, sia per quanto riguarda l’incidenza del virus, sia per quanto riguarda il numero degli ospedalizzati che per il numero dei vaccini fatti: anche questo sabato abbiamo fatto più vaccini di quelli che la struttura commissariale del generale Figliuolo chiede alla nostra Regione e credo che anche questo ci avvicini a quella normalità di cui tutti noi abbiamo bisogno». Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

