Lavoro, 2020 “in rosso” in Liguria: persi 25 mila posti, l’occupazione giovanile cala quasi del 6%

Liguria. Occupazione in calo dell’1,4% nel 2020 in Liguria. E’ il dato, poco incoraggiante, che emerge dall’analisi degli ultimi dati Istat, Inps e Banca d’Italia, elaborati dall’ufficio studi di Confartigianato: il saldo dei rapporti di lavoro è in rosso di 24.971 unità. L’occupazione femminile segna un -1,3%, -2% quella maschile. Dati negativi, ma non tanto quanto le dinamiche nazionali: -2% l’occupazione totale in Italia nel 2020, -2,5% l’occupazione femminile.

