Carcare, il Lions Club Valbormida “adotta” una famiglia: 2000 euro per pagare le bollette

Carcare. Il Lions Club Valbormida, con l’intento di aiutare economicamente le famiglie più bisognose della Valbormida in questo difficile momento pandemico, ha portato avanti un progetto in collaborazione con il Comune di Carcare, nella fattispecie con l’ufficio dei servizi sociali, per l’individuazione di un nucleo familiare particolarmente in difficoltà nella gestione corrente in relazione alle spese ordinarie riguardanti il pagamento delle bollette di energia elettrica, del gas, dell’acqua.

