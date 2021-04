Le scuole paritarie si mobilitano: “Gratuità e parità scolastica”, via il 19 aprile

Liguria. Il 19 aprile parte la mobilitazione dei nidi e delle materne paritarie no profit: obiettivo per tutti gratuità e parità scolastica. Secono la FISM, federazione italiana Scuole Materne della Liguria: “La legge c’è ma chiede pari doveri dimenticando i pari diritti. Eppure siamo scuole che fanno servizio pubblico, senza fini di lucro, per mezzo milione di bambini”. La chiedono da anni. Vogliono che la parità non stia solo nella legge ma si concretizzi in un sostegno da parte dello Stato”.

