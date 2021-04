Milan-Genoa, Ballardini: “Oggi abbiamo rivisto il Genoa di un tempo”

Milano. Oggi allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è andata in scena una delle partite valide per la trentunesima giornata di Serie A. Sul prato verde si sono trovate di fronte Milan e Genoa, due formazioni con valori qualitativi sicuramente differenti, ma nel match odierno accumunate da un unico obiettivo: la ricerca della vittoria. I rossoneri non potevano infatti fallire a quasi due mesi e mezzo dall’ultima vittoria casalinga, mentre era forte la tentazione genoana di provare nuovamente a sgambettare la formazione allenata da Stefano Pioli. Alla fine è stato 2-1 per i padroni di casa, con gli ospiti che però avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più considerando la prestazione offerta in campo quest’oggi.

