“S.Paolo contro S.Corona? Il vero problema è Savona, città in decadenza, poco sensibile e poco intraprendente”

Savona. Giampiero Storti, presidente dell’Associazione “Amici del San Paolo”, riflette, pesa le parole, le scandisce. All’annuncio di quello che vuol essere il tema di questa intervista (se esista, nella sostanza, una rivalità, una contrapposizione, una differenza di interessi tra l’ospedale di Savona e quello di Pietra Ligure) quasi sbotta: “È’ un errore impostare in questo modo i problemi della nostra Sanità, e poi avremmo tutto da perderne”. Ma poi, da persona intellettualmente onesta quale è, non si sottrae alle domande. Dall’intervista scaturisce comunque un quadro desolante, e per certi versi sorprendente, di Savona e della sua politica.

... » Leggi tutto