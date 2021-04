Il ponente savonese piange Agostino Tarello, protagonista della nautica

Alassio. Il mondo della nautica ponentina è in lutto per la scomparsa di un suo grande protagonista. Agostino Tarello, che aveva 92 anni ed aveva lasciato già da alcuni anni le redini della sua impresa alla moglie Maria Luisa Valdisserra ed ai figli Cristina e Maurizio, è mancato lasciando sgomenti tutti coloro che nel ponente savonese lo hanno sempre stimato ed amato. Per più di 60 anni l’azienda di Tarello ha svolto i più diversi servizi legati al mondo della nautica nel porticciolo alassino ed i grandi appuntamenti internazionali non solo della vela, ma anche della nautica e motonautica si sono potuti svolgere grazie alla preziosa collaborazione di Agostino e della sua famiglia.

... » Leggi tutto