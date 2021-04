Genova. Un corteo da piazza de Ferrari fino alla prefettura per essere ricevuti dal Prefetto di Genova per esprimere tutto il malcontento dei tanti lavoratori, preoccupati per le sorti dell’azienda. Stiamo parlando di Leonardo, la cui dirigenza sembra essere intenzionata ad esternalizzare i reparto automazioni, ritenuto invece strategico da lavoratori e sindacati.

... » Leggi tutto