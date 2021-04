Pietra Ligure, da Fratelli d’Italia una mozione con le proposte per la riapertura delle attività più colpite dalla crisi

Pietra Ligure. “Anche a Pietra Ligure, come in molti altri comuni italiani, Fratelli d’Italia ha depositato una mozione consiliare per sensibilizzare il governo verso una reale ed efficiente riapertura delle attività che più hanno risentito delle chiusure conseguenti la pandemia”. Lo scrive, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Pietra Ligure Silvia Rozzi.

