Ristoratori in tenda h24 a De Ferrari: “Locali aperti anche al chiuso o non ce ne andiamo”

Genova. Quando si dice “piantare le tende” ma non è una metafora. I ristoratori di #protestaligure, il movimento regionale che riunisce tutte le categorie colpite dalle chiusure anti-Covid, sono ormai al terzo giorno consecutivo di presidio in piazza De Ferrari. Venerdì pomeriggio hanno messo una tenda da campeggio a cavallo del porticato sotto il palazzo della Regione e non hanno alcuna intenzione di andarsene.

