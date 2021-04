Teatri, stagione a rischio a Cairo: la capienza al 50% non copre nemmeno gli abbonati

Cairo Montenotte. È da febbraio 2020 che non si apre il sipario al Teatro Chebello. Una comunità, quella cairese, che soprattutto negli ultimi anni ha dimostrato la sua passione per la cultura. Sono circa 300 infatti gli abbonati alla stagione teatrale, un numero che comparato al bacino di utenza supera nelle proporzioni città come Genova e Savona. Ma il Covid-19 ha spento (si spera solo momentaneamente) questa fiamma e le riaperture concesse dal governo a partire dal 26 aprile non sembrano migliorare la situazione.

