Ex Mira Lanza, Lodi (Pd): “Il silenzio della giunta incombe sovrano, si convochi una commissione”

Genova. “Il silenzio in aula della Giunta Bucci sul futuro della ex Mira Lanza incombe sovrano. Dopo non aver convocato la commissione consiliare richiesta, oggi non viene data possibilità di avere risposta in aula alla mia interrogazione urgente che viene posizionata all’ordine del giorno in modo tale da non essere discussa. Ma le dichiarazioni a mezzo stampa sono state molteplici. Forse perché in aula si deve dire la verità?”.

