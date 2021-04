Familiare ricoverato per covid, il consigliere comunale ringrazia il personale dell’ospedale di Sanremo

Sanremo. Scrive il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi: «Vorrei rivolgere un profondo e sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, OSS, fisioterapisti ,Tecnici di Radiologia e tutto il personale sanitario in servizio presso il pronto soccorso e presso l’U.O. di malattie infettive dell’Ospedale Borea di Sanremo , diretto dal dott. Giovanni Cenderello, per l’impegno, la competenza, con cui si sono presi cura di un mio famigliare , ricoverato per Covid , ma anche per le notevoli doti umane e l’amorevole dedizione nei confronti dei pazienti che in questo momento di emergenza epidemiologica sono costretti ad affrontare il ricovero in ospedale nel totale isolamento e senza nessun contatto diretto e fisico con i parenti o gli affetti più cari. Vorrei ringraziarli per l’umanità e il supporto, anche psicologico, dimostrato da tutto il personale sanitario nei nostri confronti, qualità che assieme alla preparazione professionale, hanno fatto nascere in noi quella tranquillità e fiducia che ci ha aiutato a superare l’ansia e l’apprensione, comprensibili in un momento come questo».

