Genova. Una piantina di cannabis piantata simbolicamente in una delle aiuole di piazza Piccpietra, a Genova, assieme a cartelli e volantino per ricordare che oggi la cannabis è un business da oltre 10 miliardi di euro l’anno, un terzo della manovra finanziaria, un business che oggi è in mano alle mafie ma che, se legalizzato, potrebbe creare 345 mila nuovi posti di lavoro.

... » Leggi tutto