Genova. Pareggio importante per il Genoa primavera, che è ora all’ottavo posto nel girone di Primavera 1, a sole tre lunghezze dalla quinta piazza. I rossoblù di Chiappino hanno anche avuto l’occasione per il colpo del KO, che avrebbe significato un deciso passo in avanti, con tanto di sorpasso ai danni del Milan.

... » Leggi tutto