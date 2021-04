Progetto Altravia, l’amministrazione savonese all’associazione Letimbro: “Nostra risposta immediata e favorevole”

Savona. “In merito al progetto AltraVia riteniamo opportuno specificare che il Comune di Savona, nelle persone degli assessori Rodino e Scaramuzza, ha risposto immediatamente e con favore alla prima richiesta di contatto ricevuta dai promotori di AltraVia nel novembre 2020, mettendosi a disposizione per il buon andamento del progetto che è stato ritenuto fin da subito interessante e positivo per il turismo e l’economia della città“. Lo chiarisce, in una nota, l’amministrazione comunale savonese. Che replica così alle dichiarazioni di Ezio Alpino, il presidente dell’associazione del Letimbro che questa mattina, dopo aver rilanciato l’idea di una rivitalizzazione della vallata, ha affermato che l’amministrazione comunale in carica “non ha dato una sola soluzione al rilancio delle periferie”.

