Covid, Coldiretti: «La riapertura della ristorazione è fondamentale per il vino ligure»

Genova. «La riapertura di ristoranti, bar, ittiturismi e agriturismi vale 2,5 miliardi per il vino italiano, il settore dell’agroalimentare Made in Italy più penalizzato dall’emergenza Covid, con la chiusura del canale della ristorazione che rappresenta, anche per le eccellenze DOC liguri, uno dei primi mercati di sbocco». E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti diffusa in occasione dell’incontro on line “Il mercato del vino dopo un anno di pandemia” promosso da Coldiretti e dal Comitato di supporto alle politiche del vino che traccia il bilancio degli effetti del Covid sul Vigneto Italia.

... » Leggi tutto